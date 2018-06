Anzeige

Bei einer ländlichen Familie gibt’s „Tkymyst“, ein Getränk aus gegorener Stutenmilch – „für uns gewöhnungsbedürftig!” Wecken durch Krähen der Hähne: Im Bus und auf Allrad-Fahrzeugen gehts bis Höhe 2300 Meter, danach einstündiger Fußmarsch durch nasse Wiesen bis zum Zeltplatz 300 Meter höher. Am nächsten Morgen transportierten Pferde das Gepäck weiter bergauf, Küchenteam verabreichte Lunchpaket für mittags – trockenes Brötchen mit einer Scheibe Wurst oder Käse, einem Müsliriegel und Saft. Durch Unwetter mit Regen und Hagel kommt das Trekkingteam nach sieben Stunden völlig durchnässt auf 3340 Metern an.

In 3650 Metern Höhe geht Regen in Schneefall über, nichts zu sehen, die Mannschaft verläuft sich, erreicht nach zehn Stunden den Zeltplatz. Träger übernehmen das Gepäck. Eiskalte Gebirgsbäche gilt es zu überqueren, steil nach oben entlang der Gras bewachsenen Möräne, fast senkrecht Schneefeld queren. Militärhubschrauber bringen sie ins Basislager Tien-Shan, im Gletschercamp begegnen sie Iranern, Russen, Japanern, Israelis und Usbeken. Landung auf der grünen Wiese nahe der kasachischen Grenze: eine Wohltat nach der Steine- und Gletscherwelt. Beim abschließenden Wellness-Aufenthalt am Issyk-See als zweithöchst Hochgebirgssee der Welt herrschte bei den Badegästen Lebensfreude pur. Freude und Spannung hatte auch Ursula Wippert mit dem Referat über ihre Trekkingtour bei den Senioren verbreitet.

