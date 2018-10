Ehrenzeichen für Perner und Orth

Ketsch.Das Schuppenwild in Seen und Flüssen hatte seine Ruhe, weil der Angelsportverein 1928 feierte. Mit einem Gläschen Sekt als Begrüßungstrunk und roten Rosen für die Damen hießen Manfred und Edith Fritscher und Claus Heim die eingeladenen Gäste zur Jahresfeier mit Helferabend des Angelsportvereins in der Rheinhallengaststätte willkommen.

Auf den herbstlich geschmückten Tischen standen

...