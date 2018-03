Anzeige

Ketsch.Der Seniorennachmittag war eine Mischung aus Gottesdienst und bunter Unterhaltung. Im Wortgottesdienst erinnerte Diakon Heiko Wunderling an die laufende Fastenzeit und mahnte das „Wir-Gefühl” an. Im großen Saal war eine muntere Kinderschar vom Hort der Alten Schule mit den Betreuern Sebastian Church, Carolin Spatz und Alexandra Rohr eingetroffen.

Ella, Klara und Fine setzten sich an den Tisch der Senioren Franz Reidt, Kurt Allgeier, Lisa Dörzenbach und Melitta Hey, und schon begann gemeinsam eine fröhliche Bastelei. Sebastian Church nannte die Schritte, wie aus den Papierzuschnitten Eierbecher entstehen. Zuerst die untere Kante hoch zur oberen Kante falten, dann das Papier um 90 Grad drehen und die untere Kante erneut hoch auf die Oberkante, dann die Faltung öffnen und so weiter – „alles verstanden?”, fragte der Betreuer. So ging es weiter, ganz schön anstrengend bis zum zehnten Schritt. Da waren noch einige Manöver mit den Fingern erforderlich, bis der selbstgefertigte Eierbecher, noch mit einem bunten Osterei bestückt, endlich zur hübschen Dekoration gedieh. Alle Kinder und Senioren hatten die raffinierte Falterei geschafft.

Kreativität ohne Grenzen

Sie gönnten sich keine Verschnaufpause, denn eine Auswahl an Kerzen in Weiß, Gelb, Grün und Rosa warteten auf Verschönerung. Dafür diente ihnen geschmeidiges Verzierwachs. Das Betreuerteam demonstrierte Möglichkeiten der Anwendung, wie Modellieren mit den Händen, Ausstechen mit Förmchen aus der Puppenstube oder einfach mit dem Messer eigene Motive aus den Wachsplatten herausschneiden. Der kreativen Gestaltung waren keine Grenzen gesetzt. So entstanden kleine Kunstwerke. Der Bastelnachmittag hat allen viel Spaß gemacht, die Senioren applaudierten und spendierten Süßigkeiten. gp