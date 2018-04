Anzeige

Ketsch.Die Tennisspieler in der Enderlegemeinde stellen sich und ihren Verein am Sonntag, 29. April, bei einem Tag der offen Tür vor. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr wird es ein großes Kinderprogramm geben – und wer möchte, kann seinen Schwung beim Schnupper-Tennis mit Trainern für Jung und Alt testen.

Einen Tag nach der Saisoneröffnung mit Jux-Turnier am Samstag wird auf dem Gelände „im Bruch“ eine Hüpfburg aufgebaut sein. Der Club verfügt über insgesamt zwölf Plätze und bietet freies Tennisspiel an. Ob Steak und Bratwurst vom Grill oder Kaffee und Kuchen, die Tenniscracks bitten zur Stärkung.

Wer gerne mal eine Schnupperstunde vereinbaren möchte, meldet sich bei Jugendwartin Steffi Haas, Telefon 0157/50 30 78 98, oder Breitensportreferent Norbert Urbanek, Telefon 0172/7 12 30 38. zg