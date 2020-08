Ein Haufen Corona-Müll

Salopp gesagt ist Corona ein Haufen Müll – Maske aufsetzen, Abstand halten, Hände waschen – das ist, im Empfinden der Zeit vor dem Virus, unnötig wie Abfall. Dabei ist Corona ein Haufen Müll. Denn ein Mehr an Zuhause bedeutet ein Mehr an Unrat und die Masken, Hygieneflaschen oder Handschuhe vermehren den Plastikmüll. Corona vermehrt Müll, wo er nicht hingehört – so wie in der Partyzone unter der Salierbrücke und entlang des „Speyerer Rheinbogens“, wo sich mehr Menschen aufhalten als früher, weil Bademöglichkeiten rar geworden sind. Aber vor allem hat Corona uns gelehrt, dass Verhaltensänderung möglich ist. Und das sollten wir nutzen. Denn das ist kein Müll.

Im wieder einmal viel zu kurzen Urlaub las ich die Bücher von Wetterfrosch Sven Plöger „Zieht euch warm an, es wird heiß!“ und von „Terra-X“-Legende Dirk Steffens mit Fritz Habekuss „Über Leben“. In beiden Büchern werden die Probleme unserer Zeit, Klimawandel und Bewahrung der Artenvielfalt, als Bestandsaufnahme präsentiert – ohne erhobenem Zeigefinger, dafür mit jeder Menge an Fakten.

Die harte Realität ist in beiden Büchern mit der Hoffnung verbunden, dass Corona mit der Erkenntnis einhergeht, dass es sich lohnt, sich zurückzunehmen – zum Wohle von Lieben. Die Älteren, die Patentante oder der Patenonkel, Opa und Oma, sollen am Leben bleiben, kein Opfer des Virus werden. Es macht Sinn, sein Verhalten anzupassen, auch wenn es nicht schön ist und eher keinen Spaß macht.

Sich zurückzunehmen für die Umwelt oder die Artenvielfalt macht derweil Sinn für die Lieben, die noch kommen – oder freilich als Kinder und Enkelkinder schon da sind. Trotz aufgeheizter Stadtwohnung kann ich mich zurücknehmen, am „Rheinbogen“ Spaß haben und meinen Müll wieder mit nach Hause nehmen. Das ist zwar wie Maske aufsetzen, aber es geht. Corona hat geholfen, Dinge wieder schätzen zu lernen. Zum Beispiel bei 35 Grad ins Wasser springen zu können. Dafür kann man auch mal mehr tun als früher.

