Ein Ketscher nimmt Platz bei den „Edelsten“

Ketsch/Mannheim.Sein Platz bei „Mannheims edelsten Männern“ ist ihm sicher. Denn mit keinem geringeren Titel bezeichnet sich die Riege der Ex-Stadtprinzen, die auch über die Kampagnen hinaus in gutem Kontakt stehen. Wenn an diesem Samstag, 18. Januar, im Mozartsaal des Rosengartens der neue Mannheimer Stadtprinz, der traditionell seit 1899 von der „Feuerio“ in Mannheim gestellt wird, beim „Weißen Ball“

...