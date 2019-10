Ein magischer Vergnügungspark

Ketsch.Das „Sun Day Movies“-Team lädt am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr zu dem Film „Willkommen im Wunder Park“ ein. Die kleine June ist ein fröhliches Mädchen mit blühender Fantasie und Vorstellungskraft. Eines Tages entdeckt sie mitten im Wald einen magischen Vergnügungspark, den „Wunder Park“. Neben aufregenden Achterbahnen und sprechenden Tieren bietet er auch sonst alles, was ihr Herz begehrt.

Aber irgendetwas stimmt nicht, es herrscht Chaos und der Park scheint in Gefahr zu sein. June erkennt schnell, dass dieser wundervolle Ort durch ihre eigene Fantasie entstanden ist und somit auch nur sie ihn retten kann. Im Anschluss an den Film besteht beim „Treffen der Kulturen“ die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und andere Kulturen kennenzulernen. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.10.2019