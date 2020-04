Ein Meer von Gänseblümchen am See

Ketsch.Die Köpfe der kleinen weißen Blümchen sind immer der Sonne zugewendet – vielleicht ist das eine Gemeinsamkeit mit den zahlreichen Badegästen, die normalerweise bei warmen Sommertemperaturen am Badestrand an der Hohwiese zu finden sind. Aktuell sind die Badegäste natürlich noch nicht da, abertausende von Gänseblümchen haben sich derzeit allerdings am „Hohwiesenstrand“ auf der Grasfläche ausgebreitet.

Ein weißes Meer an kleinen Blüten ist entstanden und dieser Anblick ist einfach wunderschön. Das Gänseblümchen selbst stammt aus dem mediterranen Raum und ist bis in den Nordeuropäischen Raum verbreitet. Bei warmem Wetter blüht das Gänseblümchen unter dem lateinischen Namen Bellis perennis, was frei übersetzt „die ausdauernde Schöne“ heißt, bis in den November hinein. Im Volksmund wird es gerne Maßliebchen, Himmelsblume, Sonnenblümchen oder Tausendschön genannt. Wenn es regnet oder bei Nacht, schließen sich die meist weiß und leicht rosa gefärbten Blüten mit der sonnengelben Mitte. Das Gänseblümchen ist essbar und findet sich in der Wildkräuterküche genauso wie in der Pflanzenheilkunde wieder.

Rezepte in der Wildkräuterküche

Besonders die jungen Blüten seien in kleinen Mengen verzehrt angeblich sehr gesund. In der Wildkräuterküche finden sich Rezepte mit Gänseblümchenblüten wieder, deren Geschmack als zart nussig beschrieben wird, die Gänseblümchenblätter warten mit einer leicht säuerlichen Note auf. Ob ergänzend pur im Blattsalat oder als Zutat für Kräuterquark und Kräuterbutter, zahlreiche Rezepte sind bekannt.

Doch auch in der Pflanzenheilkunde spielte das kleine Pflänzchen schon früher in der Geschichte eine Rolle. Seine entzündungshemmende Wirkung machten sich bereits Ärzte im Mittelalter zunutze. Auch wurde in dieser Zeit nach Überlieferungen Tee aus Gänseblümchen bereitet, den man bei Husten und bei Erkrankungen von Nieren und Blase verabreicht. Heute ist die Wirkung von Gänseblümchen eher in Vergessenheit geraten.

In der Homöopathie wird das Gänseblümchen in Form von Globuli in verschiedenen Potenzen auch bei Verletzungen der Bewegungsorgane und bei Rückenschmerzen in Betracht gezogen.

Wer Gänseblümchen sammeln und verwenden möchte, sollte dies immer sehr maßvoll tun und darauf achten, weder am Straßenrand, wo die kleine Pflanze durch Abgase belastet wird, noch an gedüngten Äckern und Feldern zu sammeln.

Nicht alle Blüten abpflücken

Außerdem sollte man darauf achten, nie alle Blüten abzupflücken, so dass immer wieder Gänseblümchen nachwachsen. Abgepflückte Blüten sollten schnell verarbeitet werden und immer gut gewaschen werden.

Wer sich für die Verwendung von Gänseblümchen interessiert, findet zahlreiche Informationen im Internet. Wer sich einfach an der Schönheit der kleinen Pflanze erfreuen möchte, dem sei ein Spaziergang zur Hohwiese empfohlen, denn beim Anblick des Blütenmeers kann man die Seele einfach ein wenig baumeln lassen. csc

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020