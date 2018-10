Ein Netzwerk für die Zukunft

Ketsch.Es ist nur eine Unterschrift. Aber, so der Leiter der Neurottschule, Joachim Rumold, mit dieser Unterschrift stärke die Schule das Netzwerk für den so wichtigen Übergang von der Schule in die Berufswelt. In Kooperation mit der IHK Rhein-Neckar unterschrieben die Schule und „Mercedes-Benz-Vertrieb Pkw Mannheim, Heidelberg und Landau“ gestern eine Vereinbarung für eine Bildungspartnerschaft.

