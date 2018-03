Anzeige

Ketsch.Das Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises mit Amtsleiter Dr. Dieter Münch und Revierförster Norbert Krotz bietet in Zusammenarbeit mit der Themengruppe Ketscher Rheininsel des Umwelt-stammtisches eine öffentliche Führung über die Rheininsel an.

Diese findet am Samstag, 24. Februar, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Ketscher Altrheinbrücke. Gerade das gut besuchte Naturschutzgebiet auf Ketscher Gemarkung ist nicht nur ein schützenswertes und artenreiches Stück Natur, sondern bedarf auch einer besonderen Pflege mit allen erforderlichen Maßnahmen, aber auch Rücksichtnahme auf die Flora und Fauna, heißt es in einer Mitteilung.

Ein oftmals schwieriger Spagat, bei dem es wichtig ist, die Bevölkerung und Besucher der Rheininsel über Wichtigkeit, Notwendigkeit und Hintergründe aufzuklären sowie Fragen zu beantworten.