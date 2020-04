Ein Thriller für eine spannungsgeladene Nacht

Ketsch.Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise sind nach wie vor intakt – da könnte der enge Kontakt zu einem guten Buch zur guten Idee werden. Barbara Breuner, Leiterin der Gemeindebücherei, gibt an dieser Stelle in loser Folge Tipps, welche Schmöker sich besonders lohnen, diesmal: „Liebes Kind“ von Romy Hausmann aus dem dtv Verlag:

„In einer fensterlosen Hütte im Wald folgt Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauerstoff bekommen sie über einen „Zirkulationsapparat“. Der Vater versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie vor den Gefahren der Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht – und nun geht der Albtraum erst richtig los.

Lena wurde nach einem Unfall mit ihrer Tochter Hannah in ein Krankenhaus gebracht. Dort scheint sie in Sicherheit zu sein, denn es besteht der Verdacht, dass es sich bei der Frau um die seit 14 Jahren vermisste Studentin Lena Beck handelt.

Schockierend und berührend

Lenas Eltern reisen zur Identifizierung an und sind schockiert. Hannah sieht ihrer Tochter zwar zum Verwechseln ähnlich, aber die Verletzte ist nicht Lena, sondern Jasmin, vor vier Monaten verschleppt und in einer Hütte im Wald gefangen gehalten, um Hannah und ihrem Bruder die Mutter zu ersetzen – jene Lena, von der immer noch jede Spur fehlt. Vieles deutet darauf hin, dass der Entführer sich zurückholen will, was ihm gehört.

Aus unterschiedlichen Perspektiven rollt Romy Hausmann ihren emotional schockierenden und zugleich tief berührenden Thriller auf, der jegliche menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Geschickt spielt sie mit Andeutungen, legt Spuren und baut Spannung auf, denn das Martyrium ist noch lange nicht vorbei. Erst nach und nach wird für den Leser das ganze Grauen des Falles sichtbar. Immer wieder lockt sie ihre Leser auf eine falsche Fährte, bis man feststellt, dass doch alles ganz anders ist.

Der außergewöhnliche Roman setzte sich als Thrillerdebüt gleich nach Erscheinen an die Spitze der deutschen Spannungsliteratur und landete auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Auch wenn ich als Vielleserin nicht gar so leicht zu beeindrucken bin, hat es dieser ergreifende ,Pageturner’ geschafft, dass ich mir mal wieder eine Nacht um die Ohren gehauen habe.“

Der Titel steht als eBook unter www.metropolbib.de für die Leser der Gemeindebücherei online zur Verfügung. zg/mab

