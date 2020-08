Ein Wettkampf über zwei Tage

Hallo Kinder! Also der Enderle-Zehnkampf bei der TSG und der Sportvereinigung 06, das war schon eine harte Nummer – laufen, springen und werfen, da war für jeden was dabei. Aber wusstet ihr, dass es auch in der Leichtathletik einen Zehnkampf gibt? Und der wird auch Königsdisziplin genannt. Bei den Olympischen Spielen, die dieses Jahr in Tokio stattfinden sollten, aber wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben wurden, gibt es bei Männern den Zehnkampf (bei Frauen Siebenkampf). Das heißt, die Sportler müssen verschiedene Dinge beherrschen und am besten nahezu gleichgut können. Der Zehnkampf geht über zwei Tage. Am ersten Tag stehen 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, und 400-Meter-Lauf auf dem Programm. Am zweiten Tag müssen die Zehnkämpfer 110-Meter-Hürdenlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500-Meter-Lauf absolvieren: Das macht zehn Disziplinen an zwei Tagen – für die vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen muss man als Sportler sehr vielseitig sein und benötigt ganz viel Ausdauer. Deshalb wird der Zehnkampf auch als die Königsdisziplin der Leichtathletik bezeichnet. Die Disziplinen werden mit einem Punktesystem umgerechnet und es gibt nur drei Zehnkämpfer, die die magische Marke von 9000 Punkten knackten. Das sind Weltrekordhalter Kevin Mayer (Frankreich, 9126 Punkte), Ashton Eaton (USA, 9045 Punkte) und Roman Sebrle (Tschechien, 9026 Punkte). Kevin Mayer brauchte bei seinem Weltrekord 10,55 Sekunden über 100 Meter, sprang 7,80 Meter weit, stieß die Kugel 16 Meter weit, sprang 2,05 Meter hoch, bevor er den ersten Tag mit 48,42 Sekunden über 400 Meter abschloss. Am zweiten Tag brauchte er nur 13,75 Sekunden über die Hürden. Im Diskuswerfen schleuderte er die Scheibe auf 50,54 Meter. Im Stabhochsprung flog Mayer über 5,45 Meter. Den Speer beförderte er über 71,90 Meter und über 1500-Meter-Strecke ließ sich der Franzose nur 4:36,11 Minuten Zeit – einfach klasse.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.08.2020