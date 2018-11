Einbrecher sind im Ort unterwegs

Ketsch.In mindestens ein Einfamilienhaus in der Spießstraße drangen unbekannte Täter irgendwann in der Zeit zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 15.45 Uhr, ein. Die Polizei konnte gestern noch nicht sagen, ob es bei diesem einen Einbruchsversuch blieb oder weitere Häuser betroffen sind. Selbst die Frage, ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei bisher noch nicht beantworten.

Auch in der Seestraße drangen am Freitag irgendwann zwischen 17.20 Uhr und 21.20 Uhr Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in ein. Dort erbeuteten der oder die Täter Goldschmuck und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ob es sich um ein und dieselbe Tätergruppe handelte, beschäftigt nun die Kriminalpolizeidirektion, Telefon 0621/1 74 44 44. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018