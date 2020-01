Eindrucksvoll und berührend

Ketsch/Schwetzingen.Wenn am Ende einer Veranstaltung Besucher sagen, dass „es wunderschön war – schade, dass es schon vorbei ist“, dann muss es sich um ein außergewöhnliches Erlebnis gehandelt haben. Und tatsächlich: Was der Ketscher Chor „Cantiamo“ gemeinsam mit seinem Jugendchor „Vocal Offspring“ im ausverkauften Lutherhaus in Schwetzingen geboten hat, war ein grandioser Hörgenuss.

Mit Melodien, die

...