KETSCH.Applaus und ein lautes Platschen beim Auftreffen auf die Wasseroberfläche begleiteten den Fallstart von über 1250 gelben Quietscheentchen. Die Schmittchen-Schleicher-Brücke war Startplatz für die 1,1 Kilometer lange Distanz auf dem Kraichbach, die die Badegesellen aus Plastik mal elegant in leichter Seitenlage zurücklegten, mal kopfüber oder stellenweise gar nicht, weil zu viel sie an der Uferbewachsung hängen blieben. Für die „Besenschwimmer“ des Wassersportclubs hieß es da, erneut aufzupassen, dass keines zurückblieb, denn das wäre Plastikmüll, der die Gewässer verschmutzen würde. Die Helfer waren hinter den Ausreißern und Hängenbleibern her und befreiten diese.

Im Schatten abgewartet

Eine Hand voll Interessierter war den Damm entlanggelaufen und hatte den fulminanten Powerstart miterlebt. Etliche Zaungäste des gelben Spektakels waren dagegen lieber im Schatten sitzen geblieben und kamen erst mit dem Einlauf der Enten in Höhe des Clubhauses der Wassersportler als Zuschauer auf den Damm. „Es könnte ja unsere Ente sein“, das sagten sie sich, posierten sich mit Blick auf das Ziel, damit sie nicht verpassten, welches nett lächelnde Gelbtier es zuerst an der Sperre entlang in den Zieleinlauf packte. Die Sonne brannte unerbittlich, die Plätze unter dem Zeltdach waren begehrt und damit schon das zweite Plus aus der Kombination von 9. Entenrennen und Bootshausfest des WSC offensichtlich: die Schattenplätze im Zelt. Neben den Helfern, die aus den Vereinsreihen auch beim Entenrennen, dessen Erlös den sechs Ketscher Kindergärten zugutekommt, im Einsatz sind, bescherten sich beide Event gegenseitig Gäste. Weil am Abend das Bootshausfest startete, waren schon mittags die Zelte gestellt und leicht kühlerer Schatten nutzbar.

Der erste Strömungs-Probelauf war das ProminENTENrennen, der rekordverdächtigen 61 Entchen im Fußballclub-Outfit ins Wasser brachte. Die kreativen Badeenten stehen für je 20 Euro, die die Ketscher Kindergärten erhalten. Gemeinderäte, Geschäftsleute und alle, die es wollten, investierten hier den Mehrpreis ins Wohl der Kinder und hatten zudem Spaß an der Gaudi.