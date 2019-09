Eine Hommage an Bob Dylan

Ketsch.Eine Hommage an den Literaturnobelpreisträger Bob Dylan gibt es am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr mit „Zimmerman’s Friends“ bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34. Bei dieser Veranstaltung aus der Reihe „Heute Abend bei Michelfelders“ stehen Bernd Hofmann (Akkustik-Gitarren, Harp, Dobro, Vocals), Bernd Windisch (E-Gitarre, Bariton-E-Gitarre, E-Bass, Vocals) sowie Günter Geisinger (Akkustik-Gitarre, Akkordeon, Vocals) im Mittelpunkt.

Die drei Männer sind „alte Hasen“ in der Musikszene des Rhein-Neckar-Raums und des vorderen Odenwalds und seit vielen Jahren in jeweils unterschiedlichen Bands und Projekten unterwegs. Sie teilen aber eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik von Bob Dylan. Eine Auswahl aus dem rund 3000 Titel umfassenden Songbook des Literatur-Nobelpreisträgers zu treffen, ist nicht leicht, aber es gelingt ihnen immer wieder. Es kommen auch Songs „artverwandter“ Künstlern zu Gehör wie von Tom Petty, Bruce Springsteen oder Tom Waits. Für den kleinen Streifzug durch die amerikanische Song-Poetry ist ein Obolus von Euro 12 Euro zu entrichten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019