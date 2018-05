Anzeige

Wir Deutschen sind schlau, bauen die besten Autos der Welt. Und weil wir das so gut können, werden die Wagen auch immer breiter. Das Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen hat ermittelt, dass die Breite von Neuwagen hierzulande zuletzt einen neuen Rekorddurchschnittswert erreichte. Neu zugelassene Autos sind im Schnitt 180,2 Zentimeter breit. 1990 lag lag der Vergleichswert noch bei 167,9 Zentimetern.

Die durchschnittlich über zwölf Zentimeter mehr kennt jeder, der gerne mal in der Stadt parkt – oder kommen Sie noch jedes Mal vernünftig in eine Lücke und dann komfortabel aus dem geparkten Auto heraus? Also am Neuen Messplatz in Schwetzingen gehört auch Glück dazu.

Die Breite von Parkplätzen ist über die Garagenverordnungen geregelt, die nicht selten die 70er Jahre widerspiegeln: 2,30 Meter sind zu wenig. Wer schon einmal geübt hat, im Parkhaus zwischen zwei SUV zu kommen, kann ein Lied davon trällern.