Ketsch.„Eine Riesenschweinerei“, sagt Anita Pohl. Mit einigen Senioren ist sie an der Hockenheimer Landstraße unterwegs und hat in einer Hecke mehr als hundert Mini-Korn-Flaschen aus Plastik entdeckt. Kurt Bitsch und Helga Schaumkell fischen gemeinsam mit ihr mit langen Greifzangen die Fläschchen einzeln aus dem Dickicht – eine mühsame Arbeit. Im angrenzenden Feld gibt es noch mehr Unrat, zerquetschte Orangen, Saft-Tetrapacks und leere Thunfischdosen sind nur einige der „netten“ Hinterlassenschaften, zu denen auch immer wieder Glasflaschen und Zigarettenkippen zählen.

Alljährlich ziehen Ketscher Bürger los, den Müll anderer, die ihn wild in der Gemarkung entsorgen aufzulesen. „Wir wollen, dass es sauber ist“, betont Sandra Reiff, die mit ihren Söhnen Julian (4) und Jan-Hendrik (8) auf den Rathausplatz zum Aktionsstart gekommen ist und sich und die Kinder mit Warnwesten, Handschuhen und Greifzangen ausrüstet.

Zum Start der etwa dreistündigen Aktion ist Bürgermeister Jürgen Kappenstein gekommen, der schon im Vorfeld für das Engagement dankt und selbst mit anpackt – sein Bereich ist entlang der Bundesstraße Richtung Schwetzingen. Große blaue Mülltüten im Anschlag ziehen die rund 100 Ketscher in alle Richtungen los. Umweltbeauftragter Dominique Stang hat Ketsch in elf Bezirke für Müllsucher eingeteilt, einige Gruppen, die bereits öfter an der Sauberaktion teilgenommen haben, haben ihre festen Reviere, wie etwa die Senioren, die immer entlang der Hockenheimer Landstraße unterwegs sind.