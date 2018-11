Eine Station der 200 Reisen in die Heimat

Ketsch.Für die 200. Folge seiner Sendereihe „Expedition in die Heimat“ kündigt das SWR-Fernsehen für Freitag, 11. Januar, ab 20.15 Uhr eine Premiere an. Die Moderatorinnen Anna Lena Dörr und Annette Krause sowie ihr Kollege Steffen König unternehmen zum ersten Mal eine gemeinsame Expedition. Seit sechseinhalb Jahren erkunden sie einzeln die Regionen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nun können sie sich erstmals gemeinsam auf eine Abenteuerreise in den „Alltag“ im Südwesten begeben.

Dafür setzen sich die drei unter anderem beim Wassersportclub Ketsch in ein Boot. Von dort aus, in der Mitte des SWR-Sendegebietes, schippern sie auf dem Rhein, gehen mal am einen Ufer, mal am anderen an Land. Gemeinsam erkunden sie das Gebiet zwischen Ketscher Rheininsel und Blauer Adria, treffen Gäste und schwelgen am Lagerfeuer in Erinnerungen an die Höhepunkte vergangener Expeditionen.

Dazu gehören Erlebnisse wie Wasserskifahren, Wakeboarden und Eisschwimmen, die Begegnung mit seltenen Tierarten sowie spektakuläre Aktionen wie Abseilaktionen mit der Feuerwehr, ein Kunstflug mit dem Kampfjet oder ein Gleitschirmflug. Und gemeinsam lotet das Trio spielerisch auf einem Freizeitgelände seine Grenzen aus – es könnte sich durchaus um das „Alla hopp“-Gelände in Ketsch handeln. Das wird man im Januar sehen. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018