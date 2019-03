Eine Stunde Licht aus

© Koch-Mattern

Ketsch.Die Sonnenernte-Mitglieder bitten alle, sich am Samstag, 30. März, an der weltweiten WWF-Aktion zu beteiligen: Um 20.30 Uhr machen Millionen Menschen, Städte und Wahrzeichen für eine Stunde das Licht aus. Die Earth Hour sei eine einfache Idee, die schnell zu einer weltweiten Bewegung geworden sei, teilt der Verein mit.

Für den Klimaschutz werde es dann nicht nur in Wohnungen und Häusern dunkel. Auch das Brandenburger Tor, das Opernhaus in Sydney und andere Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt seien ins Dunkel getaucht. Alleine in Deutschland seien es 2018 über 400 Städte gewesen, die sich an Earth Hour beteiligt hätten.

Die Stadt Heidelberg, die Stadtwerke Heidelberg und die Schlossverwaltung sowie zahlreiche Partner unterstützten beispielhaft die Aktion. Auch Hockenheim, Plankstadt und Eppelheim seien wieder mit von der Partie. Gemeinsam könne ein starkes Zeichen für einen lebendigen Planeten gesetzt und mehr Klimaschutz gefordert werden, teilt Sonnenernte mit. zg

