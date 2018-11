Eine „Voice“ für den Nachbarn

In Zeiten, in denen Gerüchten zufolge „Alf“ im nächsten Dschungelcamp mit dabei sein wird, heben sich TV-Formate wie „The Voice of Germany“ wohltuend ab.

„Alf“ im Dschungel wäre ja sogar noch einigermaßen prickelnd gewesen, aber es soll sich ja nur um „seine deutsche Stimme“, Tommi Piper, handeln. Am Stimmengewirr von „The Voice of Germany“, das sonntags in der Quoten-Lage ist, in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen selbst den „Tatort“ hinter sich zu lassen, gefällt die schiere Möglichkeit, dass ein Duschen-Vocalist in den Rang eines Stars aufsteigen kann – dafür kann man einen Fernsehabend ja ausnahmsweise mal einplanen. Es schwingt immer ein wenig von „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ mit, das die Menschen schon immer fasziniert.

Und auch ich bin von mir stets fasziniert, wenn ich unter der Dusche Lieblingsmelodien zum Besten gebe – dann denke ich, mit Mikro statt mit Duschkopf in der Hand auf einer Bühne vor tausenden Leuten stehen, die einem ob der Performance zujubeln, das hätte schon was. Mein Nachbar (wir haben ein gutes Verhältnis) hat hierzu eine dezidierte Meinung, die er mir unlängst kundtat: Er sprach mehr von „Noise“ (Lärm) und viel weniger von „Voice“. Aber auch als gesanglicher Tellerwäscher lass ich mir meinen Duschkopf so schnell nicht nehmen.

