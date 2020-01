Einen Kreisel übersehen

Ketsch.Den Kreisel in der Hockenheimer Straße am Ortseingang von Ketsch hat nach Polizeiangeben ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr übersehen. Der 24-jährige Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammend war mit seinem Wagen – einem Citroën C2 – unterwegs gewesen, als sich plötzlich das Hindernis vor ihm zeigte.

Laut Polizeiangaben ist der Mann offenbar ungebremst auf den Kreisel auf, der mit einer rund 50 Zentimeter hohen Steinmauer eingefasst ist. Der Citroën wurde durch den heftigen Aufprall stark beschädigt und der Motor herausgerissen.

Den Gesamtschaden beziffern die ermittelnden Beamten auf rund 7000 Euro. Der Fahrer selbst wurde durch den Aufprall nur leicht verletzt.

„Unfallursächlich könnte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein“, heißt es im Bericht des Polizeisprechers weiter, denn „der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille“.

Der Mann musste seinen Führerschein vorerst bei den Beamten abgeben. Ihn erwartet nun, so die Polizei weiter, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.01.2020