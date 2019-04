Einen Vorrat an Ostereiern zulegen

Ketsch.Die Schützengilde ist gut vorbereitet, allen, die nicht auf den Osterhasen warten wollen, durch das beliebte Ostereierschießen zu einem ausreichenden Vorrat an bunten Eiern zu verhelfen. Mitmachen kann jeder, auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Geschossen wird in der Halle mit Luftgewehr oder Luftpistole auf eine Distanz von zehn Metern.

Die Sportgeräte und die Munition werden von der Schützengilde gestellt. Jeder Treffer ins „Schwarze“ der Scheibe wird mit einem Osterei belohnt, bei einer „Zehn“ winken sogar zwei bunte Eier. Geschossen werden kann: Am Mittwoch, 10. April, von 18 bis 20 Uhr, am Freitag, 12. April, von 18. bis 20 Uhr, am Samstag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 14. April, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 17. April, von 18 bis 20 Uhr, am Samstag, 20. April, von 14 bis 17 Uhr und am Ostersonntag, 21. April, von 10 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr. ham

