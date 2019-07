Einhornsein als Traumberuf

KETSCH.„Ich möchte einmal ein Einhorn werden“, sagt die junge Besucherin auf die Frage, was ihr Traumberuf ist. Alle Gäste des „Sun Day Movies“ an diesem Sonntag erfahren zudem, dass Einhörner am liebsten Pommes essen. Während Janine M. Ruch ein Interview mit der bekannten Social-Media-Aktiven Negah „Nelly“ Amiri führt, sind die Kinder mit vielen Farben beschäftigt. Sie malen keck, wie sie sich ihre

...