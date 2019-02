Einige Viertklässler wollen selbst mal Redakteur werden

Ketsch.„Fällt euch an dieser Seite irgendetwas Außergewöhnliches auf?“, fragt Redakteur Marco Brückl die Schüler der Klasse 4a während sie gebannt auf die Zeitungsseite blicken, die er gerade aufgeschlagen hat. Nach wenigen Sekunden des Analysierens sagen die Ersten: „Ja, das hier auf dem Foto ist doch Ihre Kollegin“, und zeigen aufgeregt zur Schreiberin dieser Zeilen, die in einer Reportage über Gardetanz als Trainerin auf der Zeitungsseite abgebildet ist.

Mit diesem Einstieg in eine Fragerunde erklärte der Redakteur den faszinierten Kindern die Aktualität einer Zeitung: Dass man die journalistische Aufarbeitung eines Ereignisses direkt am nächsten Tag zu lesen bekommt. „Und morgen seid ihr dann drin“, fügt er lächelnd hinzu.

Beim Leseförderungsprojekt „Klasse Kids“ konnten die Viertklässler der Neurottschule mit ihren Lehrerinnen Claudia Fischer und Ulrike Pfaff zwei Wochen lang im Schulunterricht die Schwetzinger Zeitung lesen und sich mit Aufbau und Inhalt auseinandersetzen. Zum Abschluss des Projekts besuchte Marco Brückl nun die Schüler, die ihn mit Fragen zu seinem Beruf löcherten.

„Wie finden Sie Ihre Arbeit?“, ist eine der ersten Fragen, die der Gast im Klassenzimmer mit „super spannend und abwechslungsreich“ beantwortet. Man müsse aber auch flexibel sein, da jeden Tag etwas Neues und Unvorhergesehenes passiere, erklärt Brückl den Schülern.

Oft wird außerdem gefragt, wie er denn zu seinem Job gekommen sei und ob er schon immer Redakteur werden wollte. „Fußballprofi zu werden, dafür hat es nicht ganz gereicht“, gibt er zu, „und einen Job in der Wirtschaft fand ich langweilig“. Ein Praktikum bei der Zeitung hat ihn allerdings vom ersten Tag an wissen lassen: „Ich will Redakteur werden.“ Er entschloss sich also Sozialwissenschaften zu studieren und im Anschluss folgte ein zweijähriges Volontariat – die Ausbildung zum Redakteur.

Es kann auch mal später werden

Daraufhin will Lasse wissen, wie lange es denn dauert, eine Zeitung fertigzustellen. „Das ist unterschiedlich. Es kann auch passieren, dass wir abends noch einen Termin haben, der am nächsten Tag in die Zeitung muss – dann ist es auch schnell mal 22 Uhr, bis alles fertig ist“, antwortet Brückl.

Viele weitere Fragen stellen die wissbegierigen Mädchen und Jungen – von dem Ressort, für das er zuständig ist, bis hin zum Gehalt. „Ich kümmere mich um die Ketscher Seite“ und das Gehalt könne man in etwa mit dem eines Lehrers vergleichen“, sagt Brückl, während Klassenlehrerin Claudia Fischer zustimmend nickt. Und bei seiner Frage, wer sich vorstellen könne, selbst mal Redakteur zu werden, zeigen überraschend viele Finger nach oben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019