Einladung zum digitalen Dialog

Ketsch.Um das Gespräch und den Austausch zu pflegen, laden Bündnis 90/Die Grünen zu einem digitalen Gespräch am Dienstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr ein. Hauptthema soll der Klimaschutz vor Ort in Ketsch sein, während auch andere Themen besprochen und diskutiert werden.

Verwendet wird die Konferenzplattform „Jitsi Meet“. Bei einer Teilnahme per Telefon können Kosten entstehen. Teilgenommen werden kann unter dem Link https://konferenz.netzbegruenung.de/GrueneKetschBuergerdialog. Für eine Teilnahme per Handy und Wlan muss eine App installiert werden. Für eine Teilnahme per Festnetztelefon gibt es Nummer und Pin: 0906/97 75 92 39, Pin 3323 8521 47#. Einen Link zur Veranstaltung gibt es auch unter www.gruene.ketsch.de. Eine ausführliche Anleitung kann per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de angefordert werden. Die Grünen sind telefonisch erreichbar: Fraktionssprecherin Heike Schütz unter 06202/9 78 56 80, Ortsverbandessprecher Nikolaus Eberhardt unter 01590/6 23 01 02. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020