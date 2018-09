Einst den legendären Käfer „verteilt“

Ketsch.„Wir geben schweren Herzens auf, das kann man schon so sagen. Es ist immerhin ein Lebenswerk gewesen. Davon Abschied zu nehmen, tut schon weh“, sagt Erich Rohr traurig. Der 84-Jährige meint sein ehemaliges Autohaus in der Brühler Straße. Verkauf und Service sind geschlossen. In der Werkstatt werden gerade die Hebebühnen abgebaut. Über fünf Jahrzehnte war die Firma zuverlässiger und kompetenter

...