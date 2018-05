Anzeige

„Ketsch fährt fair“

Nächste Schritte in Sachen „Ketsch fährt fair“ wurden erörtert. Man wolle die Transparente planen, die an den Ortsein- und -ausgängen aufgehängt werden sollen. Die Aktion will alle Verkehrsteilnehmer zum partnerschaftlichen Umgang miteinander aufrufen. Letzter Punkt der Mai-Sitzung war schließlich eine Informationssäule, die flexibel und transportabel ist. Die Möglichkeiten der Umsetzung wurden besprochen.

Für das Insektenhotel am Anglersee stellen sich die Mitglieder ebenfalls mehr Informationen für Passanten vor. Die Details gehen jetzt in Planung. Wartungsarbeiten am Naturweg stehen noch an, wie Gernot de Mür mitteilte. ak

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.05.2018