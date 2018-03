Anzeige

Monumentales Erlebnis

Schwingende Wälder, trockene Steppen und die Anmut der Jäger, alles vereint in Klangbildern, die das Orchester unterm Dirigat von Ochi perfekt und einfühlsam lautmalen. Ganze acht Minuten dauert das abwechslungsreiche Stück, das mit tosendem Beifall abschließt.

Wahrsager Nostradamus ist Namensgeber einer weiteren monumentalen Klangerlebniswelt, die Otto M. Schwarz komponiert hat. In den folgenden 12,5 Minuten zieht einem Zeitraffer gleich das abwechslungsreiche Leben des Wahrsagers vorm geistigen Auge vorüber. „Nostradamus hat Voraussagen gemacht, die so nahezu eingetroffen sind; dadurch hatte er immer Probleme mit der Kirche“, zudem habe er seine Familie an die Pest verloren.

Dem Untergang entflohen

Sein Leben in Laute gefasst hat Schwarz mit kleinen Hinweisen auf die jeweilige Zeit, in der man sich gerade hörend finden sollte: die Totenglocken der Pest etwa oder die glückliche Zeit des Nostradamus mit der Blockflöte, die leichtfüßig erklingt und das Mittelalter symbolisiert.

Deutlich nachvollziehbar in der Dramatik ist der Tod von König Heinrich II. oder die Machtübernahme der Nationalsozialisten bis zum Untergang der Menschheit, die dann doch mit Raumschiffen noch ihrem Schicksal entfliehen kann. Ein zaghaftes „Wow“ ist aus den Reihen der Zuhörer zu vernehmen, der Applaus braust anhaltend.

Ausflüge in die Filmmusik beginnen die Musiker mit dem allen Kino-Fans bekannten Stück, das erklingt, wenn Produktionen von „Twentieth-Century-Fox“ gezeigt werden. Zurücklehnen und genießen ist jetzt die Devise im Konzert, denn es folgen Streifzüge mit Peter Pan zu dessen Feind Kapitän Hook sowie die Fantasie der beiden Liebenden aus dem Filmmusical „La La Land“, die im swingenden Finale der bekanntesten Glenn-Miller-Melodien gipfelt. Insgesamt drei Solisten spielen darin eine tragende Rolle: Franz Hauns am Saxophon, Alexander Schulz an der Trompete und Stefan Schneider an der Klarinette sorgen für intensiven Genuss. Fürs Orchester gibt es stehende Ovationen, für den Dirigenten von seinen Musikern eine japanische Mispel für dessen Garten und die eindeutig zweideutigen Worte: „Wir haben es mit ihm nicht einfach, er mit uns aber auch nicht.“ Klatschend eingefordert gibt es Zugaben, unter anderem erklingen „Thank you for the Music“ von Abba und das „Badnerlied“, bei dem alle mitsingen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018