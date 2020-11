Eisbären- und Drachengruppe singen für Senioren

Ketsch.Eines haben alle Kinder in den Kindertagesstätten der Enderlegemeinde gemeinsam: Sie haben mit viel Liebe und Freude am Werken wunderschöne Laternen in den letzten Wochen gefertigt. Ob mit buntem Papier, Pappe, Finderfarbe oder Tapetenkleister, ihrer Fantasie konnten die jüngsten Ketscher freien Lauf lassen.

Die Martinsgeschichte erklang oder die schönen Martinslichter leuchteten

...