Eisenmann begrüßt viele Abordnungen

Anzeige

Mittags zeigten Tanzmariechen Stealina Ionescu und Nathalie Schmitt auf der Bühne in der Rheinhallengaststätte eine schmissige Choreografie, für die Gäste draußen demonstrierte Stealina obendrein ein paar Schritte. Am Abend klang das Fest in der Cocktailbar mit, dank trockenem Wetter, mehr Gästen bei Musik von DJ Danny aus.

Für den Fastnachtsverein geht es schon kommende Woche mit einem Großeinsatz weiter, wenn beim Maifest zwei Tage Tornado-Kartoffeln und Cocktails auf dem Menüplan stehen. „Dort steht auch noch einmal unsere Spendenbox für an Krebs erkrankte Kinder und die Station in Heidelberg“, so Patyi, für das das Prinzenpaar Gregor I. und Sandra I. nach wie vor eifrig sammelt.

Ausstellung im Heimatmuseum

Ferner steht das Oktoberfest auf dem Terminplan, das auf der Goggelranch gefeiert wird, und das große Hoheitentreffen in Neustadt an der Weinstraße, wo das Jubiläumsprinzenpaar-Doppel noch einmal teilnimmt. Den Abschluss des 66. Jubeljahres des Vereins leitet die dreigeteilte Ausstellung im Heimatmuseum ein, die mit dem ersten Teil „Narrhalla im Wandel“ am Sonntag, 10. Juni, eröffnet wird. Es folgen die Themenbereiche „Elferräte“ und „Prinzessinnen“. Dass viele Bilder nach Aufrufen bei der Narrhalla angekommen sind, die zurzeit digitalisiert werden, berichtet Patyi. Kleine Raritäten seien Bilder vom ersten Umzug 1952 – reinschauen bei der kostenlosen Schau lohnt also.

Wer noch Material aus 66 Jahren Narrhalla hat, kann sich unter info@ketsch-narrhalla.de melden oder per Telefon 0172/183 58 18 mit Gregor Ries verabreden.

Und wo bleibt eigentlich der alte Streitwagen? Das neue Gefährt hat seine Feuertaufe bei den vielen Umzügen in der Region ja fulminant überstanden. „Der Wagen geht in den Odenwald, dorthin haben wir ihn veräußert“, erklärte dritter Vorstand Thomas Katzenmeier, dass das in den kommenden zwei Wochen geschieht. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.05.2018