Elliot will den Schlitten ziehen

Ketsch.Nur noch vier Tage bis Weihnachten. Die Vorbereitungen auf das Fest laufen. Die Kinder werden nervös und fragen sich, welche Geschenke wohl unter dem Baum liegen werden. Zur vorweihnachtlichen Einstimmung lädt die Kolpingsfamilie ins Central Kino ein.

In Zusammenarbeit findet am Samstag, 22. Dezember, um 14.30 Uhr, eine Familienvorstellung statt. Das Kino zeigt den Film „Elliot, das kleinste Rentier“. Im Eintrittspreis von 2,50 Euro ist eine Türe Popcorn inklusive.

Unterstützung von Freund Hazel

Der größte Traum des Minipferdes Elliot ist es, den Schlitten des Weihnachtsmannes zu ziehen. Da dies aber ein Job für Rentiere ist, kommt Elliot nicht in Frage. Als doch ein Platz am Schlitten frei wird, hat Elliot drei Tage Zeit, es allen zu zeigen.

Er will an dem Auswahlwettbewerb teilnehmen. Doch dafür muss er noch viel trainieren. Zum Glück hat er Ziege Hazel an seiner Seite. Und die Rentiere? Die wollen nicht, dass Elliot gemeinsam mit ihnen den Schlitten zieht. zg

