Endlich stubenrein

Hallo ihr Zweibeiner, hallo liebe Leser,

ich bin jetzt stubenrein! So hat es mein Herrchen soeben den Nachbarn erzählt. Hammer, oder? Okay, es hat nicht gleich am ersten Tag geklappt – das muss ich ganz offen zugeben.

Dass es meine Familie, bei der ich in der Enderlegemeinde lebe,völlig begeistert, wenn ich meine Geschäfte im Freien erledige, versteh ich persönlich nicht wirklich. Wenn dies allerdings mit Leckerlis belohnt wird, dann mach ich da natürlich begeistert mit.

Es ist schon etwas seltsam: Zuerst die Begeisterung, dann jedoch kommt gleich ein entsetztes Gesicht meines Herrchens, wenn beispielsweise die Tüten bei den Hundestationen leer sind – oder die Mülleimer überquellen ... muss man ja nicht verstehen, warum das so ist, aber offensichtlich hat sie sich nun mittlerweile einen kleinen Vorrat beschafft und immer etwas zur Hand. Ob ein System dahintersteht, dass in Ketsch die Tüten rot, in Brühl gelb und in Walldorf schwarz sind, das habe ich noch nicht ergründet. Die Gegend um die Tütenspender riecht für mich irgendwie gleich. Fakt ist, es ist völlig egal, welche Farbe diese Tüten haben, ich würde sagen, Hauptsache alle halten sich an die Spielregeln und sammeln ein.

Dann gibt’s auch keinen Ärger mit dem Nachbarn. Und wenn in den Stationen immer ausreichend Beutel sind, die Mülleimer dann auch geleert werden und die Menschen es schaffen, den Beutel zielgenau im Eimer zu platzieren und nicht daneben, dann wären doch eigentlich alle glücklich. Vielleicht sollte einfach ein fröhliches „Wuff“ erklingen, wenn man mit dem Beutel den Müllkorb trifft.

Euer Marley csc

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020