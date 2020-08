Energieberatung derzeit bei Kliba

Ketsch.Die persönliche Energieberatung der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) findet derzeit nicht im Ketscher Rathaus, sondern nur in der Geschäftsstelle der Kliba, Wieblinger Weg 21 in Heidelberg, statt. In einer kompetenten und kostenfreien Beratung werden

für Hauseigentümer und Mieter umfassende Informationen zum Energiesparen und zur energiesparenden Modernisierung gegeben. Für die Beratung ist eine Voranmeldung unter Telefon 06221/99 87 50 oder per E-Mail an info@kliba-heidelberg.de erforderlich. Die Kliba ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Eine telefonische Beratung ist ebenfalls möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020