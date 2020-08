Energieberatung im Rathaus

Ketsch.Jeden zweiten Donnerstag findet im Rathaus von 16 bis 18 Uhr im Zimmer 312 (2. OG) eine Energieberatung der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (Kliba) statt: Der nächste Beratungstermin ist am 3. September. In einer kompetenten und kostenfreien Beratung gibt Peter Kolbe für Hauseigentümer und Mieter umfassende Informationen zu sämtlichen Fragen der Energieeinsparung und zur energiesparenden Modernisierung. Die Kliba hilft bei der Umsetzung von Energiesparzielen, auch mit Hilfe staatlicher Fördermöglichkeiten, und gibt Tipps unter anderem zu Themen wie zeitgemäße Wärmedämmung, Modernisierung von Heizungsanlagen und Warmwasserbereitung, Altbausanierung, Förderprogramme, Wärmepass, Stromsparmaßnahmen, erneuerbare Energien und Passivhausbauweisen. Für die Beratung im Rathaus ist eine Anmeldung erforderlich – bis spätestens 17 Uhr am Vortag des Beratungstermins kann man sich unter Telefon 06221/99 87 50 oder per E-Mail an info@kliba-heidelberg.de anmelden. zg

