Enorme Vielfalt der Saiten

Ketsch.„Traveler on Guitar“ heißt es am Freitag, 4. Januar, um 19 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus, wenn Stephan Bormann zum Gitarrenkonzert lädt. Der studierte Jazz-Gitarrist mit extremer Offenheit für jede Spielart origineller Musik zählt zu den vielseitigsten deutschen Gitarristen. Mit kreativem Spaß schafft er Klänge, die sich in die jeweiligen Projekte fügen und prägt diese mit seinem individuellen Stil.

Seit 15 Jahren tourt er erfolgreich und ist nun erstmals mit seinem Soloprogramm live zu erleben. In seinen originellen Arrangements findet sich die Klangästhetik eines „Fingerstylers“ ebenso wieder, wie der Ansatz eines Jazzmusikers, jedem Stück eine immer währende Frische durch den Freiraum für Improvisation zu geben.

Traditionell und exotisch

Die enorme Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments weckte dabei seine Lust, neben allseits bekannten Nylon- oder Steel String- Gitarren auch exotische Aliquot-, Bariton- und Oktav-Gitarren einzusetzen. In Deutschland gilt Bormann als einer der versiertesten Gitarristen.

Stephan Bormanns innige Nähe zur Musik Amerikas, Skandinaviens, Afrikas und Brasiliens weisen ihn als Weltreisenden auf der Gitarre aus, gewandt in vielen Stilen und vertraut mit den unterschiedlichsten Facetten des Instruments. Als Sideman hat er mit diversen Künstlern gearbeitet und war im Konzert unter anderem mit Nils Landgren, Till Brönner, den Klazz Brothers, der Leipzig Big Band und Günther Fischer zu erleben.

Der Musiker lehrte Jazz-Gitarre an der Universität Magdeburg und der Musikhochschule Leipzig. Bormann leitet seit 1994 eine Hauptfachklasse an der Hochschule für Musik in Dresden und ist dort Professor für Gitarre Jazz/Rock/Pop. Workshops führten ihn in zahlreiche Städte Deutschlands sowie nach Italien; Tschechien, Österreich; die Schweiz und in die USA.

Das Gitarrenkonzert im Ferdind-Schmid-Haus wird in Zusammenarbeit von Gemeindebücherei mit dem Ketscher Verein Saitenstreichler veranstaltet. zg/ras

