Ketsch. Das Entenrennen auf dem Kraichbach geht an diesem Samstag, 13. Juli, in die nächste Runde. Bereits zum zehnten Mal darf jeder, der sein Glück mit den gelben Gummitieren versuchen möchte, so viele Enten, wie er will, zum Wettschwimmen an den Start schicken.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren - am Samstagmorgen kann man sich nochmal an einem Tisch am Marktplatz die Teilnahme sichern und vor Ort gibt es sogar noch bis kurz vor dem Rennen Tickets.

Um 15.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem „Prominentenrennen“. Die Enten der Hautevolee, die bei diesem Rennen um die Wette schwimmen, haben die Designs von verschiedenen Fußballclubs - so kann jeder beim Rennen mitfiebern und seinem Lieblingsclub als Fankurve durch Anfeuern den richtigen Schwung mitgeben.

Sieger sind bereits die Kinder

Die 20 Euro Startgebühr pro Ente werden vollständig an Ketscher Kindergärten gespendet. Diese dürfen auch an einem separaten Rennen um 16 Uhr teilnehmen und haben speziell dafür 24 Enten gestaltet. Zum Jubiläum wird zum ersten Mal nicht nur die schnellste, sondern auch die schönste Ente aus diesem Wettbewerb prämiert. „Es wird eine Jury geben, die den Preis an die schönste Ente vergibt“, erklärt Organisator Joachim Fellhauer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Um 16.45 Uhr beginnt dann das Hauptevent an der Fußgängerbrücke und über 1000 gelbe Gummienten werden auf die 1,1 Kilometer lange Strecke geschickt, deren Ziel das Bootshaus ist. Gegen eine Startgebühr von fünf Euro, von der 20 Prozent ebenfalls an Kindergarten der Enderlegemeinde gehen, kann jeder Interessierte sein Glück versuchen und hoffen, dass das Tierchen mit der eigenen Nummer zuerst in die trichterartige Zielvorrichtung treibt.

Rund 100 Preise für die Besten

Insgesamt werden mindestens 100 Preise vergeben, darunter der Hauptpreis von 1000 Euro, ein Weber-Grill und Karten für „Musik in Park“, die von unserer Zeitung gestiftet wurden. „Weitere Sponsoren, die uns mit Gutscheinen, Dienstleistungen oder Sachspenden unterstützen, nehmen wir dankend an - so können noch mehr Teilnehmer Preise gewinnen“, meint Fellhauer. Bis zuletzt freue er sich über Spender, Promis und Teilnehmer des Hauptrennens.

Wer am Samstag verhindert ist, kann trotzdem beim Entenrennen mitmachen. Derjenige, der nicht vor Ort am Kraichbach ist, bekommt seinen Preis von den Veranstaltern eben nachgereicht.

„Wie schnell die Enten sind, hängt von der Fließgeschwindigkeit und den Hindernissen ab“, meint Fellhauer. Diesmal sei der Wasserstand des Kraichbachs eher niedrig und viel Grünwuchs und Algen könnten so manchem „Rennstall-Vertreter“ einen Strich durch die Rechnung machen.

„Vielleicht brechen wir ja den Rekord für die langsamste Ente“, sagt Fellhauer und lacht herzhaft. Der Regen in den vergangenen Tagen kam für das Rennen gerade recht - alternativ hätte die Spvgg 06 als Veranstalter entweder mühsam den Grünwuchs von Hand abmähen oder eventuell den Bach anstauen müssen.

Außerdem wird die Kreisstraße auf dem Rheindamm für den Zeitraum der Veranstaltung nur einspurig befahrbar sein, ausreichend Parkplätze gibt es auf dem Festgelände.

Rund um das Bootshaus des Wassersportclubs findet zeitgleich das Bootshausfest statt. Die Veranstaltung des im Jahr 1956 gegründeten Vereins beginnt am Samstag, 13. Juli, schon um 14 Uhr und am Sonntag, 14. Juli, bereits um 11 Uhr.

Musik nach Ehrungsreigen

Direkt im Anschluss an die Siegerehrung des Entenrennens spielt gegen 19 Uhr die Band „mit ohne Strom“ und sorgt für gute Stimmung. Das Duo Thomas und Tobi entstammt der Schwetzinger Kneipenszene und entwickelte sich zu einer Unplugged-Institution, heißt es auf der Homepage der Band. Pop- und Rock-Klassiker der vergangenen 50 Jahre sowie auch bekannte Punk-, Metal-, Schlager- und Irish-Folk-Songs spielen die beiden Musiker im ganz eigenen Stil.

Der Wassersportclub sorgt bei seinem Bootshausfest für vielfältige Speisen und Getränke, so der Verein. An der Cocktailbar erhalten die Besucher exotische Cocktails. An beiden Tagen laden die Großkanadier die Festbesucher zu stimmungsvollen Fahrten auf dem idyllischen Altrhein ein.

