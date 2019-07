Er will kleine Betriebe fördern

Ketsch.Hans-Michael Rößler redet nicht lange, er geht die Sachen an. Das können die Kunden des 56-jährigen Wasser- und Sanitärinstallateurs bezeugen und das sollten vor der Wahl des neuen Gemeinderats auch alle Ketscher sehen: Für seine Wahlplakate ließ er sich nicht etwa in Hemd und Anzug ablichten, sondern in Arbeitsmontur und mit Schraubenschlüssel.

„Ich bin zuerst gefragt worden, ob ich

...