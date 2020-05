Erfolg trotz einer Dreistigkeit

Ketsch.Heike Pfrang und ihre Tochter Lena-Marie waren unterwegs und fuhren Richtung Schwetzingen ganz nah vorbei, so dass für sie die Rauchschwaden des Hausbrands in der Neurottstraße (wir berichteten) nicht eindrücklicher hätten sein können. „Mir war so schlecht. Das ging mir so an die Nieren“, sagt Pfrang. Tochter Lena-Marie hatte die Idee, einen Flohmarkt für die Opfer zu veranstalten. Die beiden sind Tochter und Enkelin von Elke und Dieter Kaufmann, die das gleichnamige Café in Ketsch betreiben.

Man kenne die Familie, die durch das Feuer Hab und Gut verloren habe, zwar nicht, aber das Bedürfnis, irgendwie zu helfen, sei groß gewesen. „Das ist eine Herzensangelegenheit. Meine Tochter ist sehr sozial eingestellt und sehr engagiert“, sagt Heike Pfrang über Lena-Marie.

Und es traf sich ganz gut, dass die Café-Betreiberfamilie die Corona-Zeit nutzte, um zu renovieren. Auch im Keller fanden sich Gegenstände, die eigentlich „zu schön oder zu schade“ gewesen seien, um sie wegzuwerfen, was umso mehr in das Vorhaben mündete, einen kontaktlosen Flohmarkt herzurichten.

Also wurden die Gegenstände um die Ecke des Café-Eingangs in der Gutenbergstraße drapiert. „Nehmen Sie sich etwas und geben Sie dafür, was Sie wollen“ steht auf dem entsprechenden Schild und dass man nach dem Brand im Neurott helfen wolle. Der Briefkasten wurde zur Kasse umfunktioniert, damit jeder einen Geldbetrag dalassen kann, dem ihm für den genommenen Gegenstand – von der Vase bis zum Service – für angemessen erscheint.

„Einen Euro hat jeder“

Heike Pfrang ist prinzipiell begeistert, wie gut die Flohmarkt-Idee angenommen wurde. Allerdings schauten auch schon schwarze Schafe vorbei. An Dreistigkeit sei nicht zu überbieten gewesen, als ein Pärchen mit einem Riesenauto angefahren gekommen sei, sich mit einem Stapel Teller – „zwölf Stück“ – versehen habe, um dann sage und schreibe ganze fünf Cent zurückzulassen. „Das hat mich geärgert“, sagt Heike Pfrang, „einen Euro hat jeder“. Ihr wäre bei dieser Kundschaft lieber gewesen, sie hätten nur genommen und gar kein Geld dafür hinterlegt; klar, der Betrag versieht das dreiste Verhalten erst so richtig mit einem i-Tüpfelchen.

Aber Heike Pfrang freut sich umso mehr über die vielen tollen Erlebnisse mit dem Flohmarkt. „Eine Frau hat zwei Teelichter genommen und 20 Euro gegeben“, erzählt sie. Viele würden auch zusätzlich schöne Dinge hinstellen. Wer also den Mittagstisch „to go“, den es seit Montag gibt, oder Kuchen in der Zeit von 10 bis 15 Uhr abholt, kann auch mal beim Flohmarkt vorbeischauen. mab

