Erfolge der Jugendarbeit

Ketsch.Einen Erfolg feierte das U-20-Team des Schachclubs bei der Badischen Schnellschachmeisterschaft. Corona-bedingt fand der Wettbewerb, von Mannschaftsführer Florian Schrepp vorzüglich organisiert, im Internet statt. Zehn Mannschaften kämpften in neun Runden um den begehrten Titel. Am Ende hatte der hohe Favorit vom mehrfachen Deutschen Meister Baden-Baden den Platz an der Sonne erobert. Punktgleich mit Sandhausen belegte die Ketscher Auswahl Platz 2 und 3.

Am Spitzenbrett konnte Florian Schrepp wegen diversen Klausuren nur wenige Spiele austragen, zeigte aber da seine Qualitäten und gewann wichtige Partien. Julius Malsam und Philipp Wadlinger, die an Brett 1 und 2 spielten, überzeugten mit vorzüglichem Spiel und sammelten fleißig Punkte für das Team.

Die Mittelachse der Ketscher Mannschaft war der Garant des Erfolgs. Der überragende Kai Schäfer holte vier Punkte aus fünf Spielen. Ebenfalls eine fantastische Leistung zeigte Sebastian Schrepp der all seine drei Partien gewonnen hat. Lenart Rudel, der Youngster der Truppe , zeigte sich von seiner besten Seite und steuerte einen Sieg zu diesem guten Ergebnis bei. Dieser Erfolg bestätigt wieder einmal mehr die hervorragende Arbeit von Jugendtrainerin Anette Schrepp. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.12.2020