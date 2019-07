Erfolgreiche Jugendsportler

Ketsch.Der Angelsportverein 1928 freut sich über die Siege von zwei Mitgliedern bei der Castingmeisterschaft. Die ASV-Jugendlichen Janet und Ann-Kathrin Kaufmann waren bei der baden-würrtembergischen Castingmeisterschaft in Rohrhof erfolgreich. Bei diesem Sport geht es um eine Mischung aus Zielwurf- und Weitwurfdisziplinen. Erstmals wettkampfmäßig als Turnier wurde der Sport 1864 in den USA ausgetragen. 1923 fand in Berlin das erste Turnier in Deutschland statt.

Zum Turnier in Rohrhof gehörten der Dreikampf-Weitwurf, der Skish- und Ahrenberg-Zielwurf. Janet belegte in ihrer Altersgruppe den ersten Platz und qualifizierte sich somit für die deutsche Meisterschaft. Ann-Kathrin sicherte sich den dritten Platz. In der Mannschaftswertung erreichten beide den dritten Platz. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.07.2019