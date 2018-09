Ergreifende Hingabe

Ketsch.Die Begeisterung für das Singen war den Mitgliedern des traditionsreichen Gesangvereins Sängereinheit 1885 ins Gesicht geschrieben. Und so war es ein Leichtes, beim Herbstkonzert, das am Samstagnachmittag im Ferdinand-Schmid-Haus stattfand, auch beim Publikum helle Begeisterung auszulösen. Nicht nur wegen der Homogenität des Klangs, sondern auch wegen der ergreifenden Hingabe, mit der die Männer- und Frauenstimmen das vom Chorleiter Konrad Knopf ausgewählte Repertoire zum Besten gaben. Für Abwechslung sorgte zudem das Duo Anna Sabrina und Matthias Wurm sowie der Solist Thomas Berzel.

Der Vorsitzende Burghard Seifert war natürlich über das volle Haus sehr erfreut. „Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind“, hieß er alle Gäste und Ehrengäste willkommen. Gemeinsam mit Chormitglied Elvira Werner führte er durch das Programm. Abwechselnd kündigten sie die Titel an, gaben Informationen zu den Kompositionen und forderten die Besucher auf, den Refrain mitzusingen oder mitzuklatschen. Davon machten die meisten auch Gebrauch, so dass der gesamte Saal bald schon von fröhlicher Stimmung, von guter Laune und Freude am Gesang erfasst wurde.

Dabei zeigten die Chormitglieder, deren Durchschnittsalter um die 70 Jahre liegt, wie gut sie klingen, wenn sie motiviert und von einem engagierten Dirigenten vorbereitet werden. Als Visitenkarte eignete sich das anmutige „Die Welt ist voller Lieder“.

Und der Titel „Freunde, singt mit uns die schönsten Lieder der Welt“ hätte als Motto des gesamten Konzerts gelten können. Denn all die Chorlieder, die mal festlich und besinnlich, mal fröhlich erklangen, erzeugten ein Gänsehaut-Gefühl und riefen Begeisterung hervor. Besonders das gefühlsbetonte „Amazing Grace“ entfaltete seine eindringliche poetische Kraft.

Am Piano begleitet

Dem Dirigenten Konrad Knopf, der die Beiträge am Piano begleitete, gelang es auf wunderbare Weise, die verschiedenen Stimmen in einer homogenen Klangfülle zu vereinen. Streckenweise sang und klatschte das Publikum mit bei Stücken wie „Abschied“ oder „Swing low“.

Für einen reizvollen Kontrast sorgte das Duo Anna Sabrina, Gesang, und Matthias Wurm, Gitarre. Ihr Talent und ihre Liebe zur Musik führte sie zusammen. Nun treten sie unter dem Namen „Notes from the Living Room“ auf. Anna Sabrina, Absolventin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, verlieh mit ihrer kräftigen Stimme den Titeln „Fly me to the moon“ und „Hallelujah“ eine große Leidenschaft. Matthias Wurm, Absolvent des Los Angeles College of Music und des Münchner Gitarren-Instituts, begleitete die Sängerin Anna Sabrina farbig und differenziert an der Gitarre.

Berührt: „Sierra Madre del Sur“

Eindruck hinterließ der Chor auch mit „La Provence“, einem Song, der Nana Mouskouri bekannt gemacht hat. Melancholischere Lieder wie „Sierra Madre del Sur“ brachte der Chor sehr schön, mit der nötigen Inbrunst, zu Gehör. Voller Temperament erklangen hingegen „Kum ba yah, my Lord“ und „Über sieben Brücken“. Die lockere Atmosphäre setzte sich auch in der Pause fort, während der die Besucher mit köstlichen Häppchen und Getränken verwöhnt wurden.

Den zweiten Teil bereicherte der Solist Thomas Berzel. Mit seiner schönen Stimme und reinen Intonation begeisterte er die Zuhörer mit „Can you feel the love tonight“ und „The wind beneath my wings“. Den würdigen Abschluss gestaltete der Chor mit dem passenden Beitrag „Lieder sind die besten Freunde“ von Ralph Siegel.

Danach erhob sich das Publikum und sang gemeinsam mit dem Chor aus voller Kehle das „Badnerlied“, das mit den Versen „Aus Ketsch da grüßt das Badner Herz, mit frischem, frohen Mut . . .“ endete.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.09.2018