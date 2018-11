Erinnerungen nicht nur an Pogromnacht

Ketsch.„Wir sind Juden aus Breslau“ heißt der Kinodokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies, der im Kino Central am heutigen Montag um 19 Uhr in Anwesenheit der Regisseurin Karin Kaper in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Kirchenkino gezeigt wird.

In diesem Jahr ist der 80. Jahrestag der Pogromnacht. Das Kapitel „Pogromnacht“ spielt in den Erinnerungen der 14 Zeitzeugen des Films eine elementare Rolle. Aus Hitlers Deutschland mussten manche fliehen oder ins Exil gehen, einige überlebten das Konzentrationslager Auschwitz. Der Heimat endgültig beraubt, entkamen sie in alle rettenden Himmelsrichtungen und bauten sich ein neues Leben auf. zg

