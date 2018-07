Anzeige

Neben Förderung von Bildung und Erziehung, Einführung des gesunden Frühstücks, Organisation von Waldtagen und Flohmärkten, finanzielle Unterstützung von bedürftigen Schülern oder Hilfe bei Anschaffungen, die nicht über den Etat der Gemeinde finanziert werden, möchte sich der Förderverein in die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ an der Alten Schule einbringen, wie Schreiber und Schlenz im Gespräch während der Sitzung deutlich machten. Dafür stellt ihnen die Lokale Agenda im kommenden Schuljahr gerne Materialien zur Verfügung und berät und unterstützt bei der Umsetzung. „Zu Fuß zum Kindergarten oder zur Schule gehen, dies hat eine Reihe positiver Auswirkungen“, hob auch Gernot de Mür die Vorteile dieser Aktion hervor, „die Kinder bewegen sich an der frischen Luft und der reduzierte Autoverkehr tut der Umwelt ebenfalls gut.“

Als nächstes Thema, das ebenfalls zum Arbeitskreis „Verkehr“ gehört, stand das Projekt „Ketsch fährt fair“ auf der Tagesordnung. Diese Aktion stellt sich als Ziel, ein faires und rücksichtsvolles Miteinander im Verkehr zu erreichen. Sie richtet sich an Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen und soll dazu anregen, das eigene Verkehrsverhalten zu reflektieren und sich den anderen Teilnehmern gegenüber aufmerksamer zu verhalten.

An Ortseinfahrten aufstellen

Eigens dafür gestaltete Plakate sollen auf den fairen Umgang im Verkehr hinwiesen. Diese sollen gut sichtbar an den Ortseinfahrten aufgestellt werden. Ein Gespräch mit den Zuständigen von der Gemeindeverwaltung sei geplant.

Auch beim Ferienprogramm engagiert sich die Lokale Agenda. Das Interesse für den Erlebnistag auf der Rheininsel am Montag, 30. Juli, mit dem Revierförster Norbert Krotz sei so groß, dass er ausgebucht und sogar die Warteliste schon voll sei. Die bei der Sitzung anwesenden Mitarbeiter der Lokalen Agenda, die unter vielen anderen Aufgaben auch helfen, den Tag für die Kinder reibungslos zu gestalten, legten fest, wer wofür zuständig ist und was für die Verpflegung besorgt werden muss.

Beim Punkt „Verschiedenes“ wurde noch die Notwendigkeit der Wartung des Insektenhotels und des Naturwegs erörtert, über die Aufstellung der Infosäule am Rathaus diskutiert und über das Projekt „Stadtradeln 2019“, an dem sich viele Gemeinden beteiligen, gesprochen. her

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.07.2018