Erlös für sauberes Wasser in Ecuador und Zisternenbau genutzt

Ketsch.Den Blick schärfen für das Kleine und Unscheinbare – für das, was auf den ersten Blick wert- und bedeutungslos scheint. Das wollte Helga Rey in ihrer Begrüßung zum Gottesdienst in St. Sebastian beim Kolpinggedenktag erreichen. Beispielhaft hielt sie dazu ein braunes unscheinbares Knäuel in der Hand – schwierig zu erraten, was es sein sollte und doch brachte ihre Erklärung gedanklich bei manchem Gottesdienstbesucher ein „Ach, ja“ hervor – handelte es sich doch um die Rose von Jericho. Kommt diese dem Anschein nach verdorrte Pflanze mit Wasser in Berührung, öffnet sie sich und gibt ihre Samen frei – eine Pflanze, die nie stirbt. Den Sinn für das wesentliche, besonders jetzt in der Adventszeit, wollte auch Diakon Kurt Gredel mit seiner Predigt schärfen: „ Mensch – Du bist wertvoll, weil Du Mensch bist.“ Mit dieser Botschaft hat auch Adolph Kolping den jungen Menschen seiner Zeit, den Handwerksburschen, ein besonderes Bewusstsein und Wertigkeit ihrer selbst gegeben: „In die heutige Zeit übertragbar an Menschen, die Hilfe brauchen und suchen und jene, die mit sozialem Engagement der Welt ein freundlicheres Gesicht geben.“ Musikalisch begleitete der Kolpingchor unter der Leitung von Annette Meixner mit Liedern zum Adventsonntag die kirchliche Feier.

Zusammen mit einer Schar Kolpingjugendlicher verkündete die zweite Vorsitzende der Kolpingsfamilie Ketsch, Stefanie Rey, die Gründung der „Kolpingjugend Ketsch“, für die sie auch schon ein Konzept parat hat. Eine schöne Botschaft, kann sich doch jede „Familie“ glücklich schätzen, wenn es mit jungen Leuten weitergeht.

Der Erlös des Kolping-Sommerfestes fließt an das Kolpingzentrum in Ecuador und Zisternenbau für sauberes Wasser und damit mehr Lebensqualität in Tanzania. Auch die Nöte vor Ort werden bedacht und Pfarrer Noeske durfte eine Spende für die Obdachlosenhilfe seiner evangelischen Kirchengemeinde in Empfang nehmen. Außerdem gab es Hühnerspenden für Afrika – für mehr Lebensqualität dortiger Familien. Zum Kolpinggedenktag werden außerdem wieder Schuhe gesammelt, zugunsten der Adolph-Kolping-Stiftung. Mehr als 200 000 Schuhpaare spendete die Kolpingsfamilie. Der Nachmittag endete mit Liedern, vorgetragen von Helmut Koranda, einer Besinnung und dem Kolpinggebet. zg

