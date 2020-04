Ersatz für Kaffee in der Nachkriegszeit

Ketsch.Er begegnet einem überall, wenn man in der Natur unterwegs ist – der sonnengelbe Löwenzahn. In Ketsch findet man ihn beispielsweise am Anglersee, in den Feldern im Gebiet Karl-Ludwig-See und am Wegrand auf der Rheininsel.

Gerade bei Kindern ist die Freude über die Pusteblume groß, denn es macht Spaß, mit einem kräftigen „Puster“ die kleinen fallschirmartigen Samen durch die Luft wirbeln zu lassen. Die ausdauernde, krautige Pflanze hat eine Wuchshöhe von zehn bis 30 Zentimeter und stammt ursprünglich aus Asien und Europa. Die Hauptblütezeit hat der Löwenzahn in Mitteleuropa von April bis Mai, was ihn besonders wertvoll als Frühblüher für Bienen macht.

Auch sollen sich die gelben Blüten zur Herstellung eines wohlschmeckenden honigähnlichen Sirups oder Gelees eignen. Die jungen, etwas leicht bitter schmeckenden Blätter können als Salat verarbeitet werden. Auch die Wurzel eignet sich als Salat oder kann gekocht werden. Zusammen mit Brennnesseln kann man aus Löwenzahn auch eine wohlschmeckende Suppe zubereiten, so ist im Internet zu lesen.

Löwenzahn hat viele Vitamine und Mineralien. Was viele nicht wissen: In den Nachkriegsjahren wurde aus den getrockneten und gerösteten Wurzeln der Pflanze ein Ersatzkaffee hergestellt und auch in der Tiernahrung spielt er eine Rolle. Sogar künstlerisch wurde der Löwenzahn bedacht: Zu Zeiten der D-Mark zierte eine Zeichnung der Künstlerin Maria Sybilla Merian aus dem Jahre 1679 die Rückseite der ab 1992 gedruckten 500-D-Mark-Noten. csc

