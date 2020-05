Erst 2021 über den Rhein

Ketsch.Mit drei Absagen tritt Gabriele Hönig von Buch- und Manufakturwaren an die Öffentlichkeit. „Heute Abend bei Michelfelders“ wird es in den nächsten Wochen nicht heißen.

So wird die für Donnerstag, 21. Mai, vorgesehene Veranstaltung „Geschichte(n) – auch ohne Brücke über’n Rhein“ mit Otmar Geiger auf das nächste Jahr verschoben. Die heiter-musikalische Reise nach Frankreich – vorgesehen am Donnerstag, 18. Juni – mit Susanne Bohn und Ulrich Wellhöfer wird auch nicht stattfinden. Ein Ersatztermin sei noch nicht gefunden, so Hönig.

„Ob und wie es ab Juli weitergehen kann, müssen wir von Monat zu Monat oder noch kurzfristiger entscheiden, erklärt sie in einer Pressemitteilung. zg

