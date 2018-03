Anzeige

„Das ist es nicht ganz geworden, das wäre zu preisintensiv“, erklärt er, dennoch kann man heutzutage immer nachrüsten und viele Ideen verwirklichen, die ein Haus effizienter bedienen lassen. „Es ist wichtig, die Kosten und den Nutzen aufeinander abzustimmen“, so Christian Schleyer. Wie schön wäre es doch, wenn „Alexa“ sprachgesteuert viele Dinge für das junge Paar regeln würde.

Suche im Bestand schwierig

Dass sie ihr Leben als Eheleute in einem Eigenheim beginnen wollten, war für die beiden schon immer klar.

Die Suche nach einer Bestandsimmobilie aber erwies sich als schwierig. „Es wurde schnell deutlich, dass wir in einem Neubau unsere Vorstellungen besser umsetzen können“, betont Sabrina Haaf und blickt auf ein Paket Trockenbauplatten. Und natürlich zählte auch die Lage des Domizils. Vom Neubaugebiet Fünfvierteläcker aus sind beide schnell bei ihrem Arbeitgeber, der Stadtverwaltung Hockenheim. Aber auch die Familien, die in Brühl, Oftersheim und Altlußheim leben, sind ganz flugs erreichbar. „Deshalb haben wir uns in Ketsch beworben“, so Sabrina Haaf.

Die Zeit, bis sie die Zusage erhielten, „war enorm aufregend. Als wir den Brief geöffnet haben, war das schon ein tolles Gefühl“. Gefeiert haben sie damals gleich einmal und fanden es gut, dass sie bereits in der Fertighausausstellung in Mannheim ihre Favoriten erkoren hatten. „Das ist eine schnelle Bauweise und wir sind uns sicher, dass das Ständerwerk der gemauerten Bauweise in nichts nachsteht“, weiß die junge Bauherrin. Ganze 155 Quadratmeter hat ihr Traum von Haus. Das ist einiges an Fläche mehr als ihre derzeitige Mietwohnung bietet.

Mit Blick auf die Terrasse

Ihre Möbel können sie daher gut verwenden. Einzig die Couch ist neu. Die findet sich dann im offenen und 2,70 Meter hohen Wohnbereich bei der Küche wieder. Lichtdurchflutet, mit Blick auf die Terrasse, wo sie bald schon mit Freunden grillen wollen.

Die wird sicherlich den größten Teil des 100 Quadratmeter großen Gartens einnehmen. „Für ein bisschen englischen Rasen reicht es dann auch noch“, freuen sich die beiden. Natur pur gibt es ohnehin rundherum. Worauf sie sich noch freuen? „Auf die junge Nachbarschaft“, sind sie sich einig. Auf dem Weg zum Familiendomizil werden sie nun noch fleißig sein: Der Innenausbau steht an.

Dabei helfen Freunde und Familie. „Jeder hat ja schon mal irgendwas gemacht“ – die beiden sind sich sicher, dass alles gut klappen wird. „Internetvideos schauen und Anleitungen lesen“ seien ihre persönlichen Stärken, scherzen sie und freuen sich, dass sie dank des eigenen Einsatzes ihr Haus „von der Pike auf kennenlernen.“

