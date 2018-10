Erstaunliche Natur kreiert eine neue begrünte Rheininsel

Ketsch.Die Natur bringt einen zum Staunen: Noch am 25. Januar war im Becken, ehe sich der Altrhein Richtung Brücke verengt, vor allem eines zu sehen: Wasser – aufgrund des jüngsten Hochwasserereignisses. Nun, zehn Monate später, hat sich gewissermaßen eine neue Rheininsel gebildet. Der Grund des Altrheins liegt wegen ausbleibender Regenfälle jetzt schon so lange frei, dass sich Grün breit gemacht hat. Und das ist im Vergleich zu den nahen, trockenen Äckern, die wild stauben, wenn die Landwirte mit ihren Traktoren drüberfahren, ein bemerkenswerter Kontrast in diesem Herbst.

Es scheint, als wolle die Natur eine Bade-Alternative zur Hohwiese kreieren. Doch freilich: Es wird höchste Zeit, dass es endlich ausgiebig regnet. / mab

