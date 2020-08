Erste Absagen für 2021 befürchtet

Von Benjamin Jungbluth

Ketsch. Eigentlich hätten Willy Krusig und Rosi Wittner an diesem Wochenende viel zu tun gehabt. Bei hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein hätten sie zum Abschluss des Backfischfestes den Besuchern auf dem Rummel und der Marktmeile einiges geboten: Willy Krusig aus Neulußheim mit einem Kinderfahrgeschäft und einem Bungee-Trampolin, mit denen er schon lange fester Bestandteil der alljährlichen Sause im Bruch ist. Und Rosi Wittner aus Oftersheim mit ihrem Verkaufsstand für Mode, mit dem sie seit knapp 30 Jahren das Backfischfest bereichert. Doch wegen Corona ist diesmal alles anders: Die zehn tollen Tage in Ketsch sind komplett ausgefallen - und viele Schausteller und Markthändler stehen vor dem Ruin. Nach der endgültigen Absage des Backfischfestes hatten wir mit mehreren Betroffenen über ihre Lage gesprochen. Zum ursprünglich geplanten Abschlusswochenende wollten wir jetzt wissen, wie sich ihre Situation seitdem entwickelt hat. „Es ist unverändert schlimm, auch wenn es nach unseren großen Demos immerhin erste Versprechungen der Politik gibt“, erklärt Willy Krusig, der in mehreren Schaustellerverbänden aktiv ist.

Auch Rosi Wittner berichtet von den Aktionen ihrer Branche - vor kurzem war sie mit ihrem Mann in Stuttgart dabei, als bei der dritten Großdemo nach Berlin und München mehr als 1200 Menschen mit rund 800 Schaustellerfahrzeugen ihren Unmut kundtaten. „Ich bin eigentlich niemand, der auf Demos geht, aber da musste ich mitmachen. Schließlich geht es um unsere Existenz“, sagt Rosi Wittner. Mit einem Korso ging es vom Cannstatter Wasen in die Innenstadt, wo die Demonstranten den Verkehr zum Erliegen brachten - für die betroffenen Autofahrer gab es aber frisches Popcorn und kleine Spielsachen, um sie auf das Anliegen der Schausteller aufmerksam zu machen.

50 Millionen Euro in Aussicht

Als Folge der öffentlichkeitswirksamen Aktion versprach die baden-württembergische Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) erstmals spezielle Hilfen für die Branche. So arbeite die Landesregierung an Konzepten, um wieder Märkte und Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Auch bei den staatlichen Hilfsangeboten solle es Nachbesserungen geben - von knapp 50 Millionen Euro war die Rede, ohne dass konkrete Details bekannt wurden.

Für die Schausteller kommen die Versprechungen allerdings spät: Schon vor Monaten sei klar gewesen, dass die bisherigen Konzepte nicht ausreichen würden, sagt Willy Krusig. „Am Anfang hatten wir die Hoffnung, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder Märkte unter Corona-Bedingungen möglich wären - schließlich sind die Freizeitparks schon lange wieder offen, es gibt reguläre Wochenmärkte und der Sommerurlaub ist in vielen Fällen auch wieder möglich. Gleichzeitig werden aber immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt. So langsam habe ich selbst für das kommende Jahr ein ungutes Gefühl: Ich befürchte, dass auch dann viele Veranstaltungen in vorauseilendem Gehorsam von den Kommunen abgesagt werden. Am Ende will wohl niemand die Verantwortung übernehmen.“

Auch Rosi Wittner hat schon unter der Hand von befreundeten Marktmeistern in der Region gehört, dass es für 2021 schlecht aussehe und erste Absagen geplant seien. „Es werden ja derzeit nicht nur die großen Massenveranstaltungen verboten, sondern auch die vielen kleinen Märkte, die weder einen Rummel noch Festzelte haben. Dabei könnten wir dort die Hygiene besser gewährleisten als in einem überdachten Supermarkt oder im Türkei-Urlaub“, ist Rosi Wittner überzeugt.

Für die Saisonhändler kommt inzwischen ein weiteres Problem hinzu: Sie sitzen auf ihrer Sommerware, über deren Verkauf sie die Winterkollektionen finanzieren müssten. „Ich habe aber keinerlei Einnahmen, so dass ich nicht weiß, wie ich mein Geschäft bei einer Lockerung der Einschränkungen in einigen Wochen betreiben sollte“, erklärt die Oftersheimerin. Einen stationären Laden anzumieten und zu eröffnen ist für sie keine Alternative - in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten sei das ein zu großes Risiko: „Wir fahrenden Händler haben viele über die Jahre hart erarbeitete Stammkunden, die aber über zahlreiche Märkte und Regionen verteilt sind. Die kommen doch nicht alle extra nach Oftersheim gefahren, um bei mir einzukaufen.“

Städte bieten Notlösung

Für die Schausteller gibt es immerhin in einzelnen größeren Städten der Region eine Notlösung: In Speyer, Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe dürfen vereinzelt Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut werden. Doch das Angebot reicht weiterhin nicht aus. „In Mannheim - wo ein Teil des Konzeptes gleich wieder abgesagt worden ist - gibt es immerhin ab Mitte September einen Monat lang eine kleine Herbstmess. Statt 150 Schaustellern dürfen aber nur 50 teilnehmen, die ausgelost worden sind“, erklärt Willy Krusig. Er selbst hatte Glück: Immerhin mit seiner Trampolin-Anlage darf er mitmachen. Weil aber nur 500 Besucher zugelassen sind, muss er auf das richtige Publikum hoffen. „Wenn die Eintrittskarten schnell von Jugendlichen abgeräumt werden und die Familien mit ihren Kindern leer ausgehen, wäre das schlecht für mein Geschäft“, erklärt er die komplexen Hintergründe.

Auch beim Thema Unkosten räumt er mit einem Mythos auf. So sei es zwar richtig, dass die Stadt keine Standgebühr verlange. Doch über eine „Infrastrukturumlage“ müssten die Schausteller für den Sicherheitsdienst, den Zaun und weitere Hygienemaßnahmen aufkommen. „Das wird am Ende etwa so viel kosten wie die bisherige Standgebühr“, sagt Willy Krusig.

Trotzdem freut er sich über die Möglichkeit, seine entgangenen Einnahmen vom Backfischfest und den vielen anderen Veranstaltungen in diesem Jahr zumindest ein klein wenig nachzuholen. „Es ist auch schön, endlich mal wieder rauszukommen und etwas zu tun zu haben - denn eigentlich wollen wir Schausteller gar kein Geld vom Staat geschenkt bekommen, sondern nur die Möglichkeit zurück, unsere Arbeit zu machen. Ganz ehrlich: So ein faktisches Berufsverbot geht nicht nur an die finanzielle Substanz, sondern schlägt auch heftig aufs Gemüt.

